Transferido para a Ucrânia em janeiro, para reforçar o Dnipro, Felipe Pires tem novo clube. O extremo, ex-Moreirense, vai jogar no ADO Den Haag, emblema que milita na segunda divisão dos Países Baixos, por empréstimo dos ucranianos até final da temporada.



Recorde-se que o extremo de 26 anos não chegou a vestir a camisola do Dnipro devido à invasão russa à Ucrânia. Poucos dias após a eclosão da guerra, o jogador brasileiro fez um apelo nas redes sociais para sair do país.



A cedência, até ao final da época, surge à luz da norma acordada pela FIFA e pela UEFA de permitir que os jogadores que atuem nos campeonatos ucranianos e russos possam sair para outros clubes, devido ao conflito entre os dois países em solo ucraniano.



Em ano e meio em Portugal, Felipe Pires cumpriu 51 jogos pelos cónegos e marcou cinco golos.