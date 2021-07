*por Tiago Antunes

O Tondela continua a construir o plantel da nova temporada, por sinal ainda muito carente de opções em várias posições. Um dos reforços já confirmados é Iker Undabarrena, do Sabadell, da segunda liga espanhola.

O médio espanhol, apesar de apresentado pelo técnico de 58 anos, ainda não está ao serviço dos beirões, por conta de um teste positivo de covid-19. Iker vai continuar a recuperar da infeção e, quando recuperado, será submetido aos habituais exames médicos de pré-época e será posteriormente integrado na equipa e apresentado oficialmente aos sócios e adeptos.

O treinador Pako Ayestarán ainda procura os jogadores certos para reforçar o conjunto beirão, que apresenta um défice de defesas centrais e defesas esquerdos, principalmente.

Na antevisão do jogo frente ao Gil Vicente, para a primeira fase da Taça da Liga, o treinador espanhol abordou o mercado e as necessidades da equipa. Além da chegada de Iker Undabarren, Pako admitiu que o Tondela estava perto de receber um defesa central, neste caso Eduardo Quaresma, negócio que o Maisfutebol já tinha adiantado e que foi confirmado nesta terça-feira.

Iker Undabarrena, de 26 anos, foi formado no Athletic, onde se estreou como sénior. Nunca jogou na equipa principal, somando 95 jogos na equipa B do clube basco. Saiu em 2018 para o Tenerife, onde jogou duas épocas, mudando-se no ano passado para o Sabadell, do segundo escalão. Chega ao Tondela para dar profundidade ao meio campo, que conta ainda com o reforço Tiago Dantas.