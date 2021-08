O Estoril tem estado ativo neste terça-feira, que marca o encerramento da janela de transferências. A tentar fechar o plantel, os canarinhos já garantiram a contratação do avançado António Xavier ao Panathinaikos.

Sabe o Maisfutebol que o jogador de 29 anos vai voltar a Portugal para assinar um contrato de duas épocas com o Estoril, ficando o passe dividido entre portugueses e gregos.

António Xavier formou-se no V. Guimarães. Passou por Tourizense, Braga, Feirense, Leixões, Marítimo, Paços de Ferreira e Tondela. Na Grécia jogou sete jogos na época passada.

O Estoril já garantiu antes do fecho do mercado a contratação do avançado Rui Fonte.