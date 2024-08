O futebolista argentino Pancho Petrasso é reforço do Rio Ave, tendo assinado «contrato válido por quatro temporadas», anunciou o clube de Vila do Conde, na manhã desta segunda-feira.

«A Rio Ave Futebol Clube – Futebol SAD chegou a acordo com o Club Sportivo Independiente Rivadavia, da Argentina, para a transferência definitiva do jogador Francisco Petrasso», refere a SAD do Rio Ave, em comunicado.

Pancho, como gosta de ser chamado, tem 22 anos e jogou na equipa principal do Independiente Rivadavia nas duas últimas épocas. Em 2023, sagrou-se campeão da segunda divisão argentina, ajudando a equipa a subir ao principal campeonato, no qual estava a jogar em 2024. Este ano, entre a primeira liga da Argentina, a Copa da Argentina e a Copa da Liga Argentina, fez 20 jogos e dois golos.

Na formação e no início da sua carreira como sénior, representou o River Plate, antes do Independiente.

O novo reforço do Rio Ave já treinou na manhã desta segunda-feira com os novos companheiros.