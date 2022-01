O futebolista português Filipe Soares é reforço do PAOK Salónica, confirmou esta quinta-feira o emblema grego, num vínculo selado até 30 de junho de 2026, por quatro anos e meio.

Filipe Soares, tal como o Maisfutebol noticiou, estava a ser negociado para uma transferência para o emblema helénico, no qual vai vestir a camisola com o número 50.

O médio de 22 anos, internacional sub-21 por Portugal, inicia agora a sua primeira experiência como futebolista no estrangeiro. Esteve no Moreirense duas épocas e meia, já após ter estado no Estoril, clube ao qual chegou oriundo do Benfica.

Foi nos encarnados que Filipe Soares fez a formação no futebol, tendo chegado a representar a equipa B por sete ocasiões, a primeira delas na época 2016/2017 e outras seis na época 2017/2018.

No PAOK, Filipe Soares encontra os compatriotas Vieirinha e Nélson Oliveira.