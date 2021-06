Georginio Wijnaldum é oficialmente jogador do Paris Saint-Germain.

O médio holandês estava em final de contrato com o Liverpool e podia assinar a custo zero com qualquer clube. O Barcelona foi dado como destino certo do jogador de 30 anos, que acabou por «fintar» os catalães ao iniciar conversas com o clube francês.

Wijnaldum começou a carreira no Feyenoord, mudou-se pouco depois para o rival PSV, até sair para o Newcastle. Uma época chegou para convencer o Liverpool a contratá-lo, clube onde jogou cinco anos. Assina agora contrato com o PSG até 2024.