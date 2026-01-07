O futebolista brasileiro Patrick de Paula está de volta ao Botafogo, findando o empréstimo ao Estoril, de forma antecipada. A confirmação foi feita esta quarta-feira pelo clube português.

«O Estoril Praia chegou a acordo com o Botafogo para o término antecipado do contrato de empréstimo de Patrick de Paula que o ligava aos canarinhos até junho de 2026», refere o Estoril, em comunicado.

O médio brasileiro de 26 anos fez nove jogos e um golo pelo Estoril em 2025/26.

«Quero agradecer pela experiência que tive na Europa, no Estoril. Desde que cheguei que fui muito bem recebido, senti-me muito acolhido, em casa e estou feliz por ter tido esta experiência. Estarei sempre a torcer pelo Estoril e tentarei ver todos os jogos», disse, em declarações aos canais do clube.

Segundo a imprensa desportiva brasileira, Patrick de Paula está a caminho do Remo, que subiu esta época ao Brasileirão, depois de ter sido quarto classificado na Serie B brasileira, garantindo a subida de divisão, tal como o Coritiba (campeão), o Athletico Paranaense e a Chapecoense.

