* Por Tiago Antunes

O Estoril continua a atacar o mercado para fortalecer a equipa no regresso à Liga e já assegurou mais um reforço. Trata-se de Patrick William, defesa brasileiro de 24 anos que pertence ao Famalicão.

Sabe o Maisfutebol que o Estoril fechou o acordo com o Famalicão para uma transferência a título definitivo, ficando Patrick William vinculado aos «canarinhos» durante três épocas. Os famalicenses salvaguardaram 50% do passe do jogador de 24 anos, ficando a restante metade nas mãos do clube estorilista.

Patrick William foi formado no Cruzeiro, no Brasil. Em 2017 foi emprestado para o Tupi, clube de Minas Gerais que militava na terceira liga do Brasil, jogando 14 vezes e marcando um golo. Na época seguinte jogou no Ceará, da primeira liga brasileira, onde fez 17 jogos, mas apenas um no Brasileirão. Em 2019 destacou-se no Vila Nova, com 15 jogos e um golo, saindo na época seguinte para o Famalicão, na primeira experiência fora de portas. Em três épocas, Patrick disputou pelos famalicenses 46 jogos, um deles já nesta temporada.

Com o plantel ainda por fechar e com o mercado aberto até ao final do mês, o Estoril vai aumentando o lote de reforços, que já conta com os defesas Racine Coly (ex-Nice), Lucas Áfrico (ex-Marítimo), David Bruno (ex-Astra Giurgiu) e Nahuel Ferraresi (ex-Manchester City), o médio Francisco Geraldes (ex-Rio Ave) e os avançados Arthur Gomes (ex-Santos), Leonardo Ruiz (ex-Sporting) e Ryotaro Meshino (ex-Manchester City).