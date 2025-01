O guarda-redes espanhol Pau López é reforço do Lens, por empréstimo do Marselha até final desta época, ficando o clube do norte de França com opção de compra, segundo anunciou em comunicado esta terça-feira.

Internacional A espanhol em duas ocasiões, em 2018 e 2019, Pau López está de volta a França, depois de ter jogado no Girona na primeira metade desta época, emprestado pelo Marselha.

O guardião de 30 anos só fez, no entanto, um jogo pelo Girona: foi a 4 de dezembro, para a Taça do Rei, num jogo em que o clube catalão foi eliminado pela UD Logroñés, no desempate por penáltis (0-0, 4-3 g.p.).

Formado no Espanhol, onde subiu a sénior, Pau López jogou depois pelos sub-23 do Tottenham, regressou ao Espanhol e jogou depois no Betis, Roma e Marselha.