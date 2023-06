O avançado português Paulinho vai regressar ao futebol nacional e tem praticamente tudo certo para ser reforço do Portimonense, apurou o Maisfutebol junto de fonte próxima do processo, esta quarta-feira.

Paulinho, de 23 anos, vai chegar a Portimão por empréstimo do Viborg, da Dinamarca, com opção de compra. Ao que o nosso jornal apurou, há alguns detalhes por alinhar, mas a mudança para os algarvios está quase consumada.

O minhoto de 23 anos foi contratado pelo Viborg a meio da época 2022/23, depois de época e meia no Estrela, na II Liga. Nos nórdicos, acabou por não ter a utilização desejada e esperada: fez 13 jogos e um golo, mas só por uma vez foi titular. Foi a sua primeira experiência no estrangeiro, num clube que acabou o campeonato em quarto lugar.

Confirmando-se a chegada a Portimão, Paulinho vai jogar pela primeira vez na I Liga. Como sénior, Paulinho despontou nos distritais da AF Braga, pelo São Paio D’Arcos, de 2018 a 2020. Antes do Estrela, evidenciou-se ainda no Fafe, no Campeonato de Portugal, em 2020/21.