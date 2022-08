Os futebolistas brasileiros Paulo Eduardo e Adriano Firmino são reforços do Santa Clara, oriundos do Cruzeiro, confirmou este sábado o clube açoriano, que disputa a I Liga portuguesa.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Paulo Eduardo, central de 20 anos, que foi dado como próximo da equipa B do FC Porto, é mesmo reforço do Santa Clara, tendo assinado por quatro épocas.

«Já por cinco ocasiões opção para a equipa principal do emblema mineiro, Paulo Eduardo chega ao futebol português com ótimas referências para continuar a sua evolução como profissional», refere o Santa Clara.

Na mesma nota, o emblema açoriano avança que Adriano Firmino, médio de 22 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. «Natural do Rio de Janeiro, é presença regular na equipa principal do Cruzeiro desde 2020, emblema mineiro que representou em 96 ocasiões, contribuindo com três golos», lê-se.

Formados no Cruzeiro, os dois jogadores apenas representaram aquele clube brasileiro no futebol sénior.