O Sporting de Braga anunciou, na manhã deste domingo, a saída Paulo Oliveira, central de 34 anos que cumpriu as últimas cinco temporadas no clube a jogar de forma regular.

Um central que chegou em 2021, proveniente dos espanhóis do Eibar, já depois de ter jogado no Vitória e no Sporting, e que «distinguiu-se pelo elevado sentido de compromisso, dedicação e profissionalismo demonstrados ao longo da sua longa passagem pelo clube», escreve o clube no comunicado em que se despede do experiente defesa.

A verdade é que Paulo Oliveira jogou sempre de forma regular. Fez 29 jogos na última época, tantos como tinha feito na anterior. No total foram 165 jogos ao serviço do Sp. Braga, com cinco golos marcados e o estatuto de ser um dos capitães e de ter conquistado uma Taça da Liga (2023/24).

«O Sp. Braga agradece a Paulo Oliveira o importante contributo prestado ao longo destes anos, bem como a entrega, a liderança e o exemplo que deixou dentro e fora de campo. O clube deseja-lhe as maiores felicidades pessoais, familiares e profissionais para o futuro», escreve ainda o clube liderado por António Salvador.