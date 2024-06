Menos de 24 horas depois da descida do Portimonense à II Liga, o treinador Paulo Sérgio confirmou, esta segunda-feira, a saída do comando técnico do clube de Portimão.

Em comunicado, ao qual o Maisfutebol teve acesso, Paulo Sérgio fala num «dia muito triste» e entende que «o melhor para todos» é não prolongar a ligação com o Portimonense.

«Hoje é um dia muito triste para mim. Depois de uma época muito difícil, depois de ter dado tudo de mim, depois de cinco anos e quase 200 jogos, com laços de amizade muito fortes no clube e na cidade, entendo que o melhor para todos será não renovar a ligação profissional, embora muito honrado por ser convidado a continuar e imensamente grato à administração e a todos os que em nós acreditaram», refere Paulo Sérgio.

«Não tenho a mínima duvida de que esta administração recolocará novamente o Portimonense na Primeira Liga», conclui o treinador de 56 anos, na mesma nota.

O Portimonense desceu à II Liga no domingo, ao fim de sete anos (subira em 2017), com a derrota na Vila das Aves, ante o AVS, por 2-1, na segunda mão do play-off. Em casa, na primeira mão, no passado sábado (25 maio), tinha perdido pelo mesmo resultado.

Depois de Olhanense, Santa Clara, Beira-Mar, Paços de Ferreira, Vitória SC, Sporting, Hearts (Escócia), Cluj (Roménia), Apoel (Chipre), Académica, Dibba Al Fujairah (Emirados Árabes Unidos), Sanat Naft (Irão) e Al Taawon (Arábia Saudita), Paulo Sérgio finda a ligação ao 14.º clube do percurso como treinador e ao que mais anos treinou.