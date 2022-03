Horas após a derrota na primeira mão da final do Carioca, Paulo Sousa recebeu uma boa notícia: a contratação de Ayrton Lucas.



O lateral-esquerdo regressa ao Brasil para representar o Flamengo por empréstimo do Spartak Moscovo. O emblema moscovita contratou o jogador de 24 anos em 2018 por sete milhões de euros ao Fluminense, um dos maiores rivais do Mengão.



Lembre-se que a FIFA e a UEFA abriram uma exceção no início do mês para que os jogadores dos campeonatos ucraniano e russo pudessem assinar livremente por qualquer outro clube.