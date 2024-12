O presidente do Grémio, Alberto Guerra, esclareceu as razões que levaram ao falhanço na contratação do treinador português Pedro Caixinha, que acabou por assinar com o Santos, depois de estar muito perto de assumir o clube de Porto Alegre.

Segundo o dirigente, o Grémio já tinha avançado nas negociações e faltava apenas a assinatura do português, mas novas exigências contratuais inviabilizaram o acordo.

Entre as exigências de Caixinha estavam a proteção contra a variação cambial, bem como o pagamento de habitação e de viagens aéreas para familiares. Guerra destacou que tais pedidos poderiam criar precedentes para o plantel atual e futuras contratações, complicando a gestão do clube.

«Treinadores estrangeiros às vezes têm dificuldade em compreender as regras trabalhistas e fiscais do Brasil. Não é apenas uma questão de dinheiro, mas de abrir um precedente. Seria preciso mudar muita coisa estruturalmente no clube. As negociações estavam a avançar, só faltava a assinatura dele no contrato, mas entretanto ele deve ter recebido uma proposta mais vantajosa e seguiu outro caminho», explicou o presidente do clube brasileiro.

Pedro Caixinha, que esteve as últimas duas temporadas ao comando do Red Bull Bragantino, acabou mesmo por ser oficializado no Santos, histórico brasileiro que regressará à primeira divisão brasileira na próxima temporada.