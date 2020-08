O Paços Ferreira anunciou a contratação de Pedro Martelo, confirmando uma notícia adiantada pelo Maisfutebol na passada semana. O ponta-de-lança de 20 anos desvinculou-se dos galegos do Deportivo e assinou um contrato válido por três temporadas com os castores.



Martelo foi campeão da Europa de sub19 por Portugal em 2018 e marcou, de resto, o golo decisivo no prolongamento contra a Itália, na final do torneio. Pedro Martelo esteve também no Mundial de sub20 em 2019 e no Torneio de Toulon de 2018.



O atacante começou a jogar no Lusitano de Évora, fez quatro anos no Benfica e transferiu-se em 2016 para o Deportivo. Na Corunha só chegou à equipa B e teve ainda uma passagem pelos sub23 do Sp. Braga.