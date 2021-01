O Sport Comércio e Salgueiros está a finalizar a chegada do avançado Pedro Martelo, atleta pertencente aos quadros do Paços de Ferreira, sabe o Maisfutebol. Martelo, 21 anos, foi campeão da Europa de sub19 em 2018, mas não se impôs na Capital do Móvel.



Contratado no passado verão ao Deportivo, Pedro Martelo foi convocado para dois jogos por Pepa, logo na fase inicial do campeonato, acabando por não sair do banco de suplentes.



No Salgueiros, os responsáveis do Paços esperam que o atacante some minutos de jogo e golos, pois acreditam que tem potencial suficiente para ser uma opção forte no futuro. Tem ligação até 2023 com o Paços de Ferreira.



Pepa preferiu sempre Douglas Tanque, João Pedro e Dor Jan, remetendo o homem que decidiu a final do Europeu de 2018 frente à Itália para uma condição de figurante.