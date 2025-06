Pedro Russiano é alvo do Penafiel para comandar a equipa na II Liga, na próxima época, apurou o Maisfutebol.

O técnico, de 40 anos, conduziu o Lusitano de Évora à subida à Liga 3 e é um forte candidato para suceder a Hélder Cristóvão, técnico que vai findar um ciclo de três anos no Penafiel, que terminou a II Liga em 2024/25 no 11.º lugar, com 45 pontos.

Depois do primeiro lugar na série D do Campeonato de Portugal, na primeira fase, Russiano conduziu o Lusitano a seis vitórias em seis jogos na fase de subida à Liga 3, garantindo o primeiro lugar na série B de subida e, além da promoção, também o acesso à final do Campeonato de Portugal. O jogo do título, no Jamor, vai se disputado ante a equipa B do V. Guimarães, a 14 de junho. Na Taça de Portugal, o Lusitano foi até aos oitavos de final, fase em que foi eliminado na visita ao Sp. Braga (2-1).

Entrevistado pelo Maisfutebol em outubro último, Russiano é amigo de infância de Ruben Amorim, treinador do Manchester United. Também já foi treinador do Juventude Évora e do Amora.

