FC Porto está em negociações avançadas para garantir João Peglow, promessa do Internacional.

O Maisfutebol sabe que, em cima da mesa, está um acordo de empréstimo, mas que contemple uma opção de compra de cinco milhões de euros.

Peglow, que pode jogar tanto como médio ofensivo como a partir de uma ala, é visto como um jogador para fazer a transição entre a equipa B e o plantel principal.

Aos 19 anos, Peglow está entre principais promessas do Internacional nos últimos anos, tendo sido campeão do mundo Sub-17 com a seleção brasileira, em 2019.