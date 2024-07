Pêpê Rodrigues é oficialmente jogador do Pafos FC, informou, esta quarta-feira, o clube cipriota.

Emprestado ao Pafos FC na temporada passada, pelo Olympiakos, o médio de 27 anos muda-se definitivamente para o Chipre e vai vestir a camisola 88.

«O Pafos FC anuncia o acordo com o Olympiacos Pireu, para a contratação do jogador português, Pedro Filipe Figueiredo Rodrigues», pode ler-se no comunicado oficial.

Formado no Benfica, o médio português chegou estreou-se a sénior pela equipa B das águias, antes de se mudar para o Estoril Praia. Entre 2018 e 2020, Pêpê jogou no V. Guimarães. De seguida mudou para a Grécia, onde vestiu a camisola do Olympiakos durante meia temporada, tendo sido posteriormente emprestado ao Famalicão, Ankaragücü e Cartagena, entre 2021 e 2023. Na temporada passada jogou no Pafos FC, tendo marcado dois golos em 31 jogos.