O Tondela anunciou nesta segunda-feira a contratação de Philip Tear. O guarda-redes sueco de 22 anos, que representou o Juventud Somorrostro, de Espanha, na última época, assinou até 2023 com os beirões.

Às redes sociais do clube, Tear assume-se preparado para o desafio. «Sinto-me preparado. Trabalhei muito para chegar aqui e tenho muitas ‘ganas’ de estar no Tondela e acrescentar o que puder dentro e fora do campo», disse o guarda-redes sueco.

Tear vê-se como uma guardião «muito rápido e ágil», que gosta de «trabalhar sempre no máximo».

«Como disse estou preparado. Se for um ano sofrido, como tem sido na maioria das épocas ou um ano mais tranquilo como foi por exemplo na última passada. Venha o que vier, estarei aqui, juntamente com os meus colegas, para enfrentarmos os nossos obstáculos e garantimos o principal objetivo do Tondela», concluiu o jogador sueco.

O Tondela anunciou ainda que Philip Tear já está integrado nos trabalhos sob comando de Pako Ayestarán.