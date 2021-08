O Bayer Leverkusen anunciou na segunda-feira a contratação de Piero Hincapié. O defesa equatoriano chega dos argentinos do Talleres e assina contrato por cinco épocas.

Hincapié tem 19 anos e destacou-se nos equatorianos do Independiente del Valle. Ainda no seu país, disputou apenas três jogos como profissional, antes de sair para a Argentina, para o Talleres, em 2020. Pela seleção do Equador, entrou em campo cinco vezes.

Depois de 22 jogos pelo clube argentino, Hincapié torna-se o quinto reforço do Bayer Leverkusen. Já foram confirmados Andrey Lunev (ex-Zenit), Odilon Kossounou (ex-Club Brugge), Mitchel Bakker (ex-PSG) e Zidan Sertdemir (ex-Nordsjaelland).