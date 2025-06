Pizzi é reforço do Estoril, tal como o Maisfutebol noticiou, tendo assinado contrato «por duas temporadas», confirmou o clube que disputa a Liga portuguesa, em comunicado no seu site oficial, na tarde desta quarta-feira.

O internacional português de 35 anos fica assim ligado ao Estoril até ao final da época 2026/27, voltando a Portugal e à Liga portuguesa depois de uma temporada no APOEL, de Chipre.

«Acima de tudo, vim para ser feliz. Quero contribuir para que o Estoril conquiste os objetivos a que se propõe e espero, dentro e fora do balneário, poder ajudar os jovens a evoluir e o clube a crescer. É essa a minha vontade e o que me traz para o Estoril Praia», referiu Pizzi, em declarações aos canais do clube.

Natural de Bragança, onde começou a jogar como sénior, Pizzi passou depois pelo Ribeirão, Sp. Covilhã, Paços de Ferreira, Sp. Braga, Atlético Madrid, Deportivo da Corunha, Espanhol, Benfica, Basaksehir e Al Wahda.

