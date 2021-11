O Aston Villa incluiu o nome de Paulo Sousa, 51 anos, na lista dos possíveis sucessores de Dean Smith, sabe o Maisfutebol.



O treinador português já foi sondado e está muito bem colocado para regressar ao futebol britânico, onde já treinou o Queens Park Rangers e o Leicester - esteve também no Swansea, do País de Gales.



Segundo foi possível saber, os responsáveis do Villa ficaram impressionados com a evolução da seleção da Polónia nos últimos meses e principalmente com a resposta dadas pela equipa nos jogos contra Inglaterra (2-1 em Wembley para os Três Leões e 1-1 em Varsóvia).



A Polónia está bem colocada na qualificação para o Mundial e é segunda classificada no Grupo I, a três pontos precisamente da Inglaterra. Só os Países Baixos e a Dinamarca têm mais golos marcados do que a seleção treinada por Paulo Sousa.



Ora, é precisamente esta ligação à federação polaca que está a deixar Paulo Sousa dividido. Por um lado pode treinar na Premier League, por outro tem a possibilidade forte de disputar um Campeonato do Mundo.



Uma decisão a ser tomada nos próximos dias.