O Alanyaspor está a procurar fechar a contratação de Chidozie, defesa central do Boavista, confirmou o Maisfutebol.



O mercado de transferências encerra na Turquia esta quarta-feira e o processo está a ser feito em «contra-relógio», como nos confirmou fonte interveniente no processo. Nesta altura, de resto, não é líquido que toda a documentação esteja reunida e completa dentro do tempo limite. Um processo para acompanhar até aos últimos minutos do dia.



Chidozie jogou 90 minutos pela seleção da Nigéria em Cabo Verde, na terça-feira, e esse pode ser outro obstáculo para a finalização do processo de mudança para Alanya. O Boavista prefere fazer uma venda, mas um empréstimo com obrigação de compra também é possível.



Recorde-se que o Boavista anunciou ter exercido a opção de compra que detinha sobre Chidozie junto do FC Porto, no dia 1 de setembro. Os cinco milhões de euros previstos foram, aliás, incluídos no último relatório e contas dos azuis e brancos.



No derradeiro dia de mercado, o Boavista contratou Marcelo Djaló, um defesa central com passagens por Real Madrid, Juventus e Fulham. A intenção da SAD axadrezada passava, precisamente, por precaver a saída de Jackson Porozo ou Chidozie.



O equatoriano esteve com um pé e meio no Bordéus, mas voltou ao Bessa - os girondins falharam a venda de Hwang Ui-jo e ficaram sem vaga para outro extracomunitário; o nigeriano está a ser fechado com o Alanyaspor, mas o negócio pode não ficar encerrado em tempo útil.



Para o centro da defesa, João Pedro Sousa tem ainda Javi Garcia, Tiago Illori, Rodrigo Abascal e o já citado Marcelo Djaló.