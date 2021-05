Bruno Costa está perto de regressar ao FC Porto e de assinar um contrato por cinco temporadas.

A notícia foi avançada pelo jornal «A Bola» e entretanto confirmada pelo Maisfutebol junto de fontes próximas do processo.

O médio de 24 anos foi libertado pelo FC Porto a meio da época 2019/2020 e assinou por uma época e meia com o Portimonense, porém, os dragões ficaram com direito de preferência.

Entretanto, o jogador foi emprestado no início da temporada ao Paços de Ferreira, tendo realizado 31 jogos e marcado quatro golos pela equipa-sensação da Liga nesta temporada. As boas prestações no clube pacense reacenderam o interesse do FC Porto, que mostrou interesse no regresso do jogador e colocou em cima da mesa um contrato de longa duração.

Bruno Costa fez a formação no Feirense e no FC Porto, tendo-se estreado na equipa principal dos dragões em 2017/18 e realizado em duas épocas e meia 13 jogos de dragão ao peito.