Muito perto de garantir o regresso em definitivo de Bruno Costa, o FC Porto vai pagar 2,5 milhões de euros ao Portimonense por fazer regressar o médio, de acordo com o que apurou o Maisfutebol.

A negociação avançou nas últimas horas e está muito bem encaminhada, tal como o nosso jornal adiantou.



Emprestado pelos algarvios ao Paços de Ferreira até junho deste ano, o médio, que participou em 32 jogos e anotou quatro golos nesta época, tem em mãos para assinar um novo contrato válido por cinco anos com o emblema azul e branco.



Hoje com 24 anos, Bruno Costa fez a formação no Feirense e no FC Porto, tendo-se estreado de azul e branco ao peito em 2017/18 - jogou duas épocas e meia de dragão ao peito.