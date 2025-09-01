Demorou, mas Ruben Amorim sempre conseguiu o guarda-redes que pretendia desde que começou a planear a nova temporada no Manchester United. O belga Senne Lammens assinou até 2030 com os Red Devils, proveniente do Antuérpia.

Internacional jovem pela Bélgica, o guardião, de 23 anos, disputou 64 partidas pelo clube belga, que ajudou a conquistar a Supertaça local, há dois anos.

No currículo conta ainda com duas Ligas e outras duas Supertaças da Bélgica, conquistadas ao serviço do Club Brugge.

«Estou extremamente orgulhoso de chegar ao Manchester United. É um sonho que se tornou realidade. Os últimos anos foram incríveis e culminaram num destino incrível que, espero, seja o início de algo especial», referiu Lammens, ao site do emblema inglês.

A imprensa britânica avança que o negócio ficou fechado por 18,2 milhões de libras, mais de 21 milhões de euros, com alguns bónus dependentes de objetivos.

