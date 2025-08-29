OFICIAL: Xavi Simons no Tottenham por quase 60 milhões de euros
Internacional neerlandês, de 22 anos, deixa os alemães do Leipzig
Depois de duas épocas produtivas na Bundesliga, ao serviço do Leipzig, o internacional neerlandês Xavi Simons chega à Premier League pela porta do Tottenham, que investiu mais de 51 milhões de libras pelo seu passe, cerca de 59 milhões de euros à taxa atual.
O médio ofensivo, de 22 anos, assina com os Spurs um vínculo válido para as próximas cinco temporadas, com mais duas de opção.
He's ours 🤩— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025
We're delighted to announce the signing of Xavi Simons from RB Leipzig on a long-term contract ✍️
Simons, formado entre o Barcelona e o PSG, consolidou o seu talento no PSV antes da mudança para o Leipzig, onde somou 22 golos e igual número de assistências em 78 partidas.
Estes números chamaram a atenção do Chelsea, mas o destino do jovem neerlandês acabou por ser o Tottenham, rival londrino dos Blues.
«Estou muito contente, sonhava com isto há algum tempo. Este é um grande clube e quando conheci o treinador (Thomas Frank) percebi logo que este é o local certo para mim», disse o novo camisola 7 dos Spurs.
