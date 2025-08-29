Depois de duas épocas produtivas na Bundesliga, ao serviço do Leipzig, o internacional neerlandês Xavi Simons chega à Premier League pela porta do Tottenham, que investiu mais de 51 milhões de libras pelo seu passe, cerca de 59 milhões de euros à taxa atual.

O médio ofensivo, de 22 anos, assina com os Spurs um vínculo válido para as próximas cinco temporadas, com mais duas de opção.

He's ours 🤩



We're delighted to announce the signing of Xavi Simons from RB Leipzig on a long-term contract ✍️ — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 29, 2025

Simons, formado entre o Barcelona e o PSG, consolidou o seu talento no PSV antes da mudança para o Leipzig, onde somou 22 golos e igual número de assistências em 78 partidas.

Estes números chamaram a atenção do Chelsea, mas o destino do jovem neerlandês acabou por ser o Tottenham, rival londrino dos Blues.

«Estou muito contente, sonhava com isto há algum tempo. Este é um grande clube e quando conheci o treinador (Thomas Frank) percebi logo que este é o local certo para mim», disse o novo camisola 7 dos Spurs.

