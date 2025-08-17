Depois do regresso arrebatador à Premier League, assinalado com um triunfo robusto frente ao West Ham (3-0), o Sunderland oficializou a chegada de Nordi Mukiele, contratado ao PSG, que assinou até 2029 pelos Black Cats.

Internacional francês numa ocasião, o defesa-central, de 27 anos, deixa o clube parisiense ao cabo de três temporadas, sendo que a última foi passada no Bayer Leverkusen, cedido pelo PSG.

Formado entre o Paris FC e o Laval, Mukiele representou ainda, enquanto sénior, o Montpellier e o Leipzig.

«Estou feliz por estar aqui. Gosto da atmosfera do estádio e vim para lutar pelos adeptos. Vejo aqui alguns bons jogadores, acredito que podemos fazer algo de bom juntos», disse o jogador, citado pelo site do Sunderland.

