OFICIAL: Nordi Mukiele troca o PSG pelo Sunderland
Defesa-central assina até 2029 pelo clube inglês
Depois do regresso arrebatador à Premier League, assinalado com um triunfo robusto frente ao West Ham (3-0), o Sunderland oficializou a chegada de Nordi Mukiele, contratado ao PSG, que assinou até 2029 pelos Black Cats.
Internacional francês numa ocasião, o defesa-central, de 27 anos, deixa o clube parisiense ao cabo de três temporadas, sendo que a última foi passada no Bayer Leverkusen, cedido pelo PSG.
Welcome to Sunderland AFC, Nordi Mukiele! 😍— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) August 17, 2025
The defender moves to Wearside from Paris Saint-Germain for an undisclosed fee and signs a four-year contract.
Formado entre o Paris FC e o Laval, Mukiele representou ainda, enquanto sénior, o Montpellier e o Leipzig.
«Estou feliz por estar aqui. Gosto da atmosfera do estádio e vim para lutar pelos adeptos. Vejo aqui alguns bons jogadores, acredito que podemos fazer algo de bom juntos», disse o jogador, citado pelo site do Sunderland.
