O PSG oficializou, este sábado, a saída de Lionel Messi.



Numa curta nota divulgada nas redes sociais, o campeão gaulês deixou uma mensagem de agradecimento ao internacional argentino, acrescentando que a ligação entre as duas partes termina no final desta temporada.



Refira-se que Christophe Galtier já tinha anunciado a saída do jogador de 35 anos, na passada quinta-feira. «Foi um privilégio treinar o melhor jogador da história do futebol. Este será o último jogo de Messi no Parque dos Príncipes. Espero que ele seja recebido da melhor forma possível», disse o treinador.



O clube desmentiu Galtier no próprio dia, mas este sábado, horas antes do jogo em casa contra o Clermont, confirmou a saída do astro argentino.



Acaba assim uma etapa de duas temporadas de Lionel Messi no PSG depois de cerca de 20 anos no Barcelona. Em Paris, o futebolista de 35 anos marcou 32 golos e fez 34 assistências em 74 jogos.