O Manchester City já começou a movimentar-se no mercado tendo em vista a próxima temporada e um dos nomes que surgiu no radar é o de Ousmane Dembélé. Segundo o jornal catalão Sport, o agente do internacional francês, Moussa Sissoko, reuniu-se recentemente com Hugo Viana, atual diretor desportivo dos «citizens».

Não se sabe ao certo os motivos concretos da reunião, mas de acordo com a mesma publicação, o encontro acabou por dar espaço a algumas especulações sobre o futuro do jogador. De recordar, Dembélé tem contrato com o PSG até junho de 2028, embora o clube parisiense já tenha iniciado conversas para prolongar o vínculo.

Ainda assim, acrescenta o Sport, as negociações para a renovação não estão a avançar de forma significativa, o que levou o representante do avançado francês a explorar possíveis cenários no mercado. Nesse contexto, o Manchester City surge como um dos clubes atentos à situação do avançado gaulês.