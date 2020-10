Depois de Vinagre, também Bruma está muito perto de reforçar o Olympiakos.



O campeão grego está a negociar o empréstimo do internacional português junto do PSV. A equipa orientada por Pedro Martins vai ficar com uma cláusula de compra sobre o jogador de 25 anos. O negócio ainda não está fechado, mas está bem encaminhado, faltando apenas acertar alguns detalhes.



A confirmar-se a transferência, Bruma vai ser adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, clube que esteve próximo de reforçar no verão passado.

Lembre-se que o extremo fez cinco golos em 31 jogos ao serviço do PSV na temporada 2019/20. De resto, Bruma já nem participou no encontro da passada quinta-feira frente ao Rosenborg.