O português Diogo Abreu é jogador do Al Waab, anunciou esta segunda-feira o clube que milita na segunda divisão do Qatar.

«A nossa equipa contrata o profissional português Diogo Abreu para apoiar as nossas fileiras. Bem-vindo à família», refere a publicação oficial.

Com formação no P. Ferreira, FC Porto e Sporting, o médio de 22 anos representou o Lokomotiv Plovdiv na segunda metade da temporada passada, tendo apontado um golo em 12 jogos. Nessa mesma época, e apenas até dezembro de 2024, vestiu a camisola da equipa B do Sporting por uma vez.