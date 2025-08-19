Mercado
OFICIAL: ex-FC Porto e Sporting ruma à segunda divisão do Qatar
Diogo Abreu assina contrato com o Al Waab
Diogo Abreu assina contrato com o Al Waab
O português Diogo Abreu é jogador do Al Waab, anunciou esta segunda-feira o clube que milita na segunda divisão do Qatar.
«A nossa equipa contrata o profissional português Diogo Abreu para apoiar as nossas fileiras. Bem-vindo à família», refere a publicação oficial.
Com formação no P. Ferreira, FC Porto e Sporting, o médio de 22 anos representou o Lokomotiv Plovdiv na segunda metade da temporada passada, tendo apontado um golo em 12 jogos. Nessa mesma época, e apenas até dezembro de 2024, vestiu a camisola da equipa B do Sporting por uma vez.
