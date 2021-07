O Everton está a preparar a nova época dentro e fora do campo. Com os treinos encaminhados com novo treinador, Rafa Benítez, o clube de Liverpool porcura agora remodelar o plantel, e há dois jogadores bem conhecidos pelos portugueses na lista de dispensas.

Diz o The Telegraph que André Gomes e James Rodríguez, ex-Benfica e ex-Porto, respetivamente, estão numa lista de possíveis saídas. Os toffees, que já gastaram quase 500 milhões de euros em jogadores desde 2016, vão tentar lucrar com os atletas que não fazem parte das opções do treinador espanhol para depois fortalecer a equipa neste mercado de transferências.

O próprio treinador, Rafa Benítez, falou do mercado e da exigência de se vender para depois comprar. «Toda a gente sabe que este clube gastou uma fortuna nos últimos anos, e o Fair Play Financeiro existe, então há que respeitar as regras e gerir a situação da melhor maneira possível», disse o treinador ao jornal britânico, acrescentando: «Se tens jogadores com grandes salários e que normalmente não jogam, então tens de encontrar uma solução, e essa solução tem de resultar em dinheiro para gastares em novos jogadores».

Além de André Gomes e James Rodríguez, diz o The Telegraph que na lista de saídas estão ainda o defesa Yerry Mina, o médio Fabian Delph e os avançados Bernard e Cenk Tosun.

No sentido inverso, a mesma fonte fala na possibilidade de Denzel Dumfries, do PSV, Max Aarons, do Norwich City, e Kalidou Koulibaly, do Nápoles, poderem reforçar o Everton para a nova época.