O avançado espanhol Rafa Mújica é reforço do Arouca, confirmou esta terça-feira o clube que disputa a I Liga portuguesa de futebol.

O jogador de 23 anos chega ao Arouca depois de ter representado o Las Palmas.

Mújica conta, no currículo, com passagem pela formação do Barcelona, tendo conquistado ao serviço dos catalães, a UEFA Youth League de 2017/2018, época na qual jogou nesta competição frente ao Sporting.

Trata-se do segundo reforço do Arouca para a época 2022/23, depois do guarda-redes uruguaio Ignacio de Arruabarrena.

Depois da formação no Las Palmas e no Barcelona – onde chegou a jogar na equipa B – Mújica passou pelo UE Cornellà, Extremadura, Villarreal B e Real Oviedo. Ainda esteve no Leeds United, nos sub-23, em Inglaterra.