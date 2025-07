O lateral-esquerdo Rafael Obrador, que está a caminho do Benfica – incluído no negócio de Álvaro Carreras para o Real Madrid – despediu-se na manhã desta quarta-feira do Deportivo, de forma pública, depois de uma época no clube da Corunha, por empréstimo do Real.

«Obrigado, Corunha. Depois de um ano muito especial, despeço-me de Corunha e do Deportivo. Fui muito feliz durante esta etapa. Levo grandes recordações de uma cidade incrível e de um clube histórico, ao qual vou estar sempre agradecido pela oportunidade», começou por referir Obrador, de 21 anos, através da rede social Instagram.

«Obrigado a todos os que fizeram parte do caminho: equipa técnica, companheiros, trabalhadores do clube e, claro, aos adeptos, que estiveram lá em todos os momentos. Desejo-lhes o melhor, sempre», concluiu Obrador.

O internacional jovem por Espanha fez 33 jogos (32 na II Liga espanhola, um na Taça do Rei) e uma assistência pelo Deportivo em 2024/25. Formado no Maiorca, está ligado ao Real Madrid desde 2021/22, tendo jogado nos sub-19 e na equipa B do clube da capital espanhola.

