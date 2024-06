Rafa Silva vai ser jogador do Besiktas. O emblema turco publicou, na tarde desta terça-feira, imagens do futebolista português num avião, ao lado do vice-presidente Hüseyin Yücel, com as cores do novo clube.

O jogador de 31 anos foi associado a vários clubes sauditas nas últimas semanas, mas também a equipas turcas, nomeadamente Galatasaray e Fenerbahçe. Contudo, vai prosseguir a carreira noutro clube de Istambul, depois de terminar contrato com o Benfica.

No Besiktas, Rafa vai reencontrar o também português Gedson Fernandes e terá José Mourinho como adversário. O clube turco não revelou os pormenores do contrato, mas a imprensa do país adianta que o acordo é de três anos.

O avançado vai ter a primeira aventura da carreira em solo estrangeiro. Rafa passou as últimas oito temporadas na Luz, despedindo-se ao fim de 326 jogos e com 94 golos marcados. Neste período, conquistou três campeonatos, três Supertaças e uma Taça de Portugal. Antes dos encarnados, jogou no Sp. Braga, Feirense e Alverca.