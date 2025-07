Rafael Barbosa está de regresso à Liga portuguesa para representar o AVS, com o qual se comprometeu até junho de 2027.

O médio, de 29 anos, deixa os polacos do Radomiak Radom, para onde se mudou no último inverno, oriundo do Farense.

«Foi-me apresentado o projeto e gostei muito. Também conheço a equipa técnica, que foi outro dos motivos para vir. Estou na melhor fase da minha carreira e quero transmitir isso à equipa», referiu o jogador.

Formado no Sporting, Rafael Barbosa é internacional jovem por Portugal. Ao longo da carreira representou a equipa B leonina, o União da Madeira, o Portimonense, o Paços de Ferreira, o Estoril e o Tondela, para lá dos já referidos Farense e Radomiak Radom.