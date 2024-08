Depois de representar o Desp. Chaves, o português Raphael Guzzo ruma ao Azerbaijão para vestir a camisola do Neftchi até 2026.

«Bem-vindo, Raphael Guzzo! O médio, com quem assinamos um contrato de 2 anos, vai vestir a camisola 6 no Neftchi», pode ler-se na publicação do clube nas redes sociais.

Ao longo da carreira, o médio de 29 anos representou o Benfica B, Reus, Famalicão, Vizela e o Goiás. Na temporada passada fez 17 jogos e marcou dois golos pela equipa transmontana.