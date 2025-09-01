Tal como o Maisfutebol havia adiantado, o internacional sub-21 português Youssef Chermiti é reforço do Rangers, da Escócia, tendo rubricado um vínculo válido para as próximas quatro temporadas.

Depois de duas épocas no Everton, que em 2023 o contratou ao Sporting por 12,5 milhões de euros, o avançado muda-se para o vice-campeão escocês.

We are today thrilled to announce the signing of striker Youssef Chermiti from @Everton for an undisclosed fee subject to visa and international clearance.



All the info ⤵️ — Rangers Football Club (@RangersFC) September 1, 2025

Apesar de os valores do negócio não terem sido revelados, a imprensa inglesa aponta para uma transferência que ficou fechada por 9,2 milhões de euros, mais 2,3 milhões condicionados à concretização de objetivos.

«Estou muito feliz por estar aqui. Ouvi falar da atmosfera que se vive no estádio e mal posso esperar por começar a jogar», referiu Chermiti, de 21 anos, citado pelo clube escocês.

