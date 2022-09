A transferência do antigo avançado do Benfica, Raúl de Tomás, do Espanhol para o Rayo Vallecano, foi uma das que não se concretizou no fecho do mercado em Espanha, na quinta-feira. O avançado vai continuar no clube catalão, porque houve falta de acordo, segundo o presidente do Rayo.

«A assinatura do RDT não se concretizou porque não foi fechada. Fechámos o Abdul Mumin [ndr: do V. Guimarães], que assinou esta manhã. Andávamos há dois meses atrás dele e seguíamo-lo desde o seu período na Dinamarca. Adapta-se ao perfil que procurávamos para o centro da defesa», referiu Martin Presa, em declarações ao jornal Marca, publicadas na manhã desta sexta-feira, acerca do mercado feito pelo Rayo.

Depois, Presa alongou-se nas explicações sobre não se ter concretizado a chegada de Raúl De Tomás.

«Não há nenhum culpado. Não se fechou a negociação. Como em qualquer negociação, há três partes envolvidas e as três partes não chegaram a um acordo. Não foi, de todo, por não ter sido entregue toda a documentação. Simplesmente não houve acordo entre as três partes», explicou o dirigente.

Uma opção que pode ser viável para o Rayo é, agora, Diego Costa. O avançado, que já passou pelo clube em 2011/12, está livre.

«Vamos ver, nas próximas horas, o que se passa com ele. Foi uma pena não poder ter fechado a negociação pelo RDT. Tentámos por todas as vias, colocámos o máximo esforço para completar uma negociação muito complicada. Estivemos perto, mas não terminámos todas as questões», referiu, ainda.