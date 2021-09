Depois de rescindir contrato com o Galatasaray - 43 jogos/20 golos em dois anos -, Radamel Falcao irá continuar a carreira em Espanha e no histórico Rayo Vallecano.



O negócio ainda não é oficial, mas um tweet de Falcao acabou com as poucas dúvidas restantes. El Tigre juntou um Rayo ao desenho do animal que lhe dá a alcunha.



Com 35 anos, o antigo avançado do FC Porto está prestes de voltar a Espanha, de onde saiu em 2013 para jogar no Mónaco.



O Rayo Vallecano subiu este ano à primeira divisão espanhola e tem dois portugueses no plantel: Kevin Rodrigues e Bebé.





⚡️…… 🐅 — Radamel Falcao (@FALCAO) September 1, 2021