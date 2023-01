O futebolista internacional inglês Andy Carroll renovou contrato com o Reading por um ano e meio, até ao «verão de 2024», informou esta terça-feira o emblema que disputa o Championship, a II Liga inglesa.

Carroll, avançado de 34 anos, chegou ao Reading em setembro de 2022, tendo assinado até «meados de janeiro», mas prolonga agora a ligação.

Como especifica o Reading, o contrato anterior de Carroll vigorava até depois do jogo do próximo sábado, ante o QPR, mas vai agora até final de 2023/24. Esta é a segunda passagem pelo Reading avançado internacional inglês por nove ocasiões (dois golos) e que fez carreira no Newcastle, Preston North End, West Ham, Liverpool e West Bromwich.