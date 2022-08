O futebolista espanhol Miguel Gutiérrez é reforço do Girona até 2027, terminando o seu ciclo de 11 anos no Real Madrid, clube no qual venceu a Liga dos Campeões em 2021/22. A transferência foi confirmada esta sexta-feira pelos dois clubes.

Gutiérrez, de 21 anos, estava no Real Madrid desde 2011 e reforça agora o clube recém-promovido à liga espanhola, que defrontou o Benfica na pré-época.

O defesa-esquerdo deixa o Real Madrid com duas ligas espanholas conquistadas, uma UEFA Youth League e a Liga dos Campeões, fruto dos dez jogos feitos pela equipa principal, seis deles na liga espanhola em 2020/21 e quatro em 2021/22, um destes na competição europeia.

Gutiérrez tem ainda no seu currículo um Europeu sub-19 por Espanha.