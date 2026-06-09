O Real Madrid oficializou esta terça-feira a saída de Álvaro Arbeloa do comando técnico da equipa principal, abrindo definitivamente caminho para a chegada de José Mourinho ao Santiago Bernabéu.

Através de um comunicado, os merengues anunciaram o fim da ligação ao técnico espanhol, agradecendo a dedicação demonstrada ao clube ao longo dos anos.

«O Real Madrid sente-se muito agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda a sua trajetória no clube demonstrou sempre lealdade, compromisso e profissionalismo», pode ler-se na nota divulgada pelos blancos.

A saída de Arbeloa acontece numa altura em que o Real Madrid já tomou a decisão de avançar para a contratação de José Mourinho, estando disposto a pagar os 15 milhões de euros previstos na cláusula de rescisão que liga o treinador português ao Benfica.

Arbeloa assumiu o cargo de treinador do Real Madrid após o despedimento de Xabi Alonso, em janeiro. O técnico de 43 anos realizou 28 jogos no comando da equipa sem ter conseguido conquistar qualquer título.

Desta forma, a oficialização da mudança surge agora apenas como uma questão de tempo, com Florentino Pérez a concretizar a aposta no técnico que considera ser o homem ideal para liderar a próxima fase do projeto desportivo madrileno.

Mourinho prepara-se assim para regressar ao clube onde conquistou uma Liga espanhola, uma Taça do Rei e uma Supertaça de Espanha, voltando a assumir o comando dos merengues mais de uma década depois da sua primeira passagem pelo Bernabéu.

(Artigo atualizado às 19h00)