O Real Madrid apresentou uma proposta de 150 milhões de euros por Julián Álvarez, informou em comunicado.

Está encontrado o galático de Florentino Pérez. Durante as eleições do Real Madrid, recorde-se, o presidente dos merengues prometeu que, em caso de vitória, apresentaria uma proposta de 150 milhões por um jogador «do meio-campo para a frente». No entanto, o Real Madrid esclarece que o Atlético de Madrid rejeitou a oferta pelo avançado argentino, remetendo para o valor da cláusula de rescisão: 500 milhões.

«Após analisar a proposta, o Atlético de Madrid agradeceu pela oferta (...), mas rejeitou, citando a cláusula de rescisão do jogador», por ler-se. De recordar, também, que o avançado argentino já tinha sido sondado pelo Barcelona.

Julián Álvarez chegou ao Atlético de Madrid na temporada 2024/25, proveniente do Manchester City, a troco de 75 milhões de euros. Esta temporada, o avançado de 26 anos apontou 20 golos e nove assistências em 49 jogos ao serviço dos colchoneros.