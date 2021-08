O Betis confirmou a chegada de Willian José. O avançado brasileiro chega emprestado pela Real Sociedad por um ano, ficando o clube de Sevilha com opção de compra no final da cedência.

Willian José aterrou no Aeroporto de San Pablo na noite de quarta-feira, tendo tratado dos últimos detalhes do contrato com o Betis. O jogador de 29 anos vai preencher a vaga na frente de ataque depois da saída de Loren para o Espanyol.

Na época passada, o brasileiro jogou emprestado no Wolverhampton, treinado por Nuno Espírito Santo, onde marcou um golo em 18 jogos.