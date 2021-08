O Manchester City confirmou nesta terça-feira a renovação de contrato do defesa John Stones. O central vai continuar ligado ao campeão inglês por mais cinco anos, continuando também a parceria com o português Rúben Dias no centro da defesa.

Às redes sociais do clube, o jogador de 27 anos diz que «não poderia estar mais contente». «Adoro fazer parte desta equipa. Há imensos jogadores de qualidade aqui e sei que posso continuar a vencer troféus, o que é o meu foco principal. Trabalhar com Guardiola é um sonho», concluiu.

John Stones chegou em 2016 ao Manchester City, proveniente do Everton. Até ao momento jogou 168 jogos pelos «citizens». Já venceu três campeonatos, duas Taças da Liga, uma FA Cup e duas Community Shields.