O Liverpool anunciou a renovação de contrato do capitão Jordan Henderson. O médio inglês fica agora ligado ao clube até 2025.

Henderson formou-se no Sunderland, onde se estreou ainda como sénior. Em 2011 mudou-se para o Liverpool, onde ganhou o seu espaço e se afirmou como uma das peças fundamentais do plantel. Venceu uma Liga inglesa e uma Liga dos Campeões nos 10 anos que leva nos «reds».

Na última época, Jordan Henderson disputou 28 jogos, marcando ainda um golo e fazendo uma assistência, e foi finalista do Euro2020 pela Inglaterra.

𝑻𝒆𝒏 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒂𝒏𝒅 𝒄𝒐𝒖𝒏𝒕𝒊𝒏𝒈... 🤩@JHenderson has signed a new contract to commit his long-term future to the Reds 🙌